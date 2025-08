Unzulässige EVN-Preiserhöhung: 155.000 Kunden haben Rückzahlung beantragt

155.000 EVN-Kunden haben solch eine Rückzahlung auch beantragt , berichtet ORF NÖ. Zwischen 50 und 300 Euro haben betroffene Kunden rückerstattet bekommen. Auch wenn die Frist mit 31. Juli abgelaufen ist, werde man aber noch bis Montag Anträge annehmen, so Konzernsprecher Stefan Zach . In Summe erwarte man dann knapp 160.000 Rückzahlungen.

Die meisten Anträge wurden online eingebracht (56 Prozent), 70.000 Menschen beantragten die Rückzahlungen via Telefon, 40.000 in den EVN-Servicezentren und 3.000 in den EVN-Infobussen, die in insgesamt 18 Gemeinden unterwegs waren.

Welche Tarife betroffen sind

Die Höhe der Ausgleichszahlung bzw. der Gutschrift ist abhängig vom individuellen Verbrauch. Folgende Tarife waren von der Preiserhöhung 2022 betroffen: Optima Strom, Optima Eco, Optima Natur, Optima Eco Natur, Optima Gas und Optima Biogas.