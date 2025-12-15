Europaballett St. Pölten zaubert "Der Nussknacker" auf die Bühne

Das Europaballett St. Pölten feierte am Freitagabend mit „Der Nussknacker“ Premiere. Neben den Tänzerinnen und Tänzern des Europaballetts standen auch die Kinder der Akademie des Europaballetts auf der Bühne.

Unter den Ehrengästen befanden sich Landtagsrätin Eva Prischl , Stadträtin Renate Gamsjäger , Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele , Stadträtin Gabriele Vavra , Gemeinderätin Susanne Binder–Novak , Nationalabgeordneter Anton Heinzl , Landeshauptmann-Stellvertreterin Heidemarie Onodi , Präsident des Österreichischen Tanzrats Michael Kropf und Harald Sterle .

Bereits im Vorfeld der Premiere fanden mehrere Schulvorstellungen statt, die auf große Nachfrage stießen. Zahlreiche Klassen aus ganz Niederösterreich nutzten die Gelegenheit, die Produktion live zu erleben.

"Begeisterung motiviert uns"

Der künstlerische Leiter des Europaballetts, Michael Fichtenbaum, zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden: „Ich bin außerordentlich stolz auf unser gesamtes Ensemble und das gesamte Team hinter den Kulissen. Die Premiere hat gezeigt mit wie viel Leidenschaft, Können und Herz unsere Tänzerinnen und Tänzer, aber auch kleine Kinder der Akademie des Europaballetts auf der Bühne stehen. Dass „Der Nussknacker“ so begeistert, bestätigt unsere Arbeit und motiviert uns für die kommenden Vorstellungen“.