Tierischer Künstler: Esel Frederic malt für den guten Zweck

Sein Talent für die Malerei wurde Frederic quasi in die Wiege gelegt: Wie sein Pate Karl Wallner fühlt sich der gerettete Poitou-Esel zu Pinsel und Staffelei hingezogen. Entdeckt wurde seine künstlerische Begabung rein zufällig. „Er hat immer gerne Holzstöckchen herumgetragen und im Sand gekratzt“, erinnert sich Gabriele Wodak . Die Tierschützerin leitet den Gnadenhof Wolfsgraben , in dem Frederic vor einigen Jahren ein sicheres Zuhause fand.

Diese Strategie scheint Früchte getragen zu haben. Während der Künstler auf vier Hufen anfangs nur ein paar Punkte aufs Papier brachte, zeichnet er heute durchgehende Striche und abstrakte Formen. Neben dem verschmusten Künstler leben 15 weitere Esel und acht Pferde im Refugium für in Not geratene Tiere, die ebenfalls auf ihre gestalterische Begabung getestet wurden. Ihre Interessen scheinen jedoch in andern Bereichen zu liegen.

Charity-Event

Mittlerweile kommt Frederics Talent Menschen in Notsituationen zugute. Bereits 2021 wurden einige seiner Gemälde für den guten Zweck verkauft. Kürzlich trat der Esel erneut für ein karitatives Projekt vor die Leiwand, diesmal jedoch nicht alleine. Zusammen mit Pater Karl Wallner fertigte der Vierbeiner ein Bild, das in nächster Zeit versteigert wird. Der Erlös fließt in die Spendenkasse von „Licht ins Dunkel“. Wallner, Direktor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich, zeigte sich beim Charity-Event im Tierpark Wolfsgraben von seinem tierischen Patenkind begeistert und schwärmt von dessen Willenskraft und Stärke.

Nicht nur bei „Licht ins Dunkel“, auch im Onlineshop können Frederics Bilder erworben werden. Der Kaufpreis kommt ausschließlich dem Erhalt des Gnadenhofs zugute. Wer möchte, kann auch zusammen mit Frederic den Pinsel schwingen.