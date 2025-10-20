Erneut Erdbeben im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich

Im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich hat die Erde am Montag erneut gebebt. Um 13.54 Uhr wurden westlich von Neunkirchen Erschütterungen der Magnitude 3,2 registriert, berichtete GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst).

"Das Beben wurde von vielen deutlich verspürt, Gegenstände bewegten sich und ein Grollen des Untergrundes wurde wahrgenommen", hieß es. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten.