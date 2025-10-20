Erneut Erdbeben im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich
Im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich hat die Erde am Montag erneut gebebt. Um 13.54 Uhr wurden westlich von Neunkirchen Erschütterungen der Magnitude 3,2 registriert, berichtete GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst).
"Das Beben wurde von vielen deutlich verspürt, Gegenstände bewegten sich und ein Grollen des Untergrundes wurde wahrgenommen", hieß es. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten.
Bebenserie ist nicht ungewöhnlich
Es handelte sich um das fünfte Erdbeben binnen weniger Wochen im Bezirk Neunkirchen. Am 23. September waren im Raum Gloggnitz Erschütterungen der Magnitude 1,2 verzeichnet worden.
Am 26. September wurden Erdstöße der Stärke 1,4 sechs Kilometer östlich des Semmerings verzeichnet. Am 28. September erreichte ein Beben westlich von Gloggnitz eine Magnitude von 2,3. Am 2. Oktober wurden Erschütterungen der Stärke 1,8 im Bezirk registriert.
