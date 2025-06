Ermittlungsarbeit erfolgreich: Betrunkener Einbrecher im Waldviertel festgenommen

Die Polizei nahm kürzlich einen jungen Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya in Gewahrsam. Der 20-Jährige steht unter Verdacht, am 1. Juni diesen Jahres das Fenster eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Dobersberg aufgebrochen zu haben und eingestiegen zu sein.

Alkoholisierter Einbrecher fiel Treppe hinunter

Laut den Behörde entwand der schwer alkoholisierte Einbrecher einen geringen Geldbetrag aus einer Handtasche. Dabei wurde einer der Hausbewohner geweckt. Als er den ungebetenen Gast zur Rede stellte, ergriff dieser die Flucht und stürzte eine Treppe hinunter.