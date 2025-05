Erhebungen nach tödlichem Arbeitsunfall im Bezirk Baden

Rund um den Tod eines Mannes nach einem Arbeitsunfall in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ermittelt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt. Der Beschäftigte war am 22. April bei Wartungstätigkeiten auf dem Areal eines Autozulieferers schwer verletzt worden und vier Tage später im Krankenhaus gestorben. Das Obduktionsergebnis sei ausständig, bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch auf Anfrage Medienberichte.