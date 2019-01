Erfolgreiche Täterjagd: 50 Prozent weniger Dämmerungseinbrüche

Die Jagd auf Einbrechern zählt für die Polizei in Niederösterreich zu den wichtigsten Aufgaben. „Weil Einbrüche auch immer den unmittelbaren Lebensbereich der Menschen betreffen“, sagt Chefermittler Franz Flescher vom Landeskriminalamt Niederösterreich ( LKA) im Gespräch mit dem KURIER.

Viel Zeit und vor allem auch Personal wurden in den vergangenen Jahren in die Bekämpfung dieser Delikte investiert, spezielle Teams nahmen die Arbeit auf. Mit Erfolg. Die Anzahl der Einbrüche in Wohnungen als auch in Wohnhäuser sank im ersten Halbjahr 2018 von insgesamt 1403 auf 1241 Anzeigen. Erfreulich ist, dass dieser Trend weiter anhält.

So verzeichneten die Beamten in der Dämmerungszeit (seit 1. Oktober 2018, Anm.) bislang einen Rückgang der Coups um rund 50 Prozent.

Alles kein Zufall, heißt es dazu im LKA. „In den vergangenen Jahren konnten hochprofessionelle Tätergruppen verhaftet werden, die Auswirkungen sind noch immer spürbar“, betont LKA-Chef Omar Haijawi-Pirchner. Auch die Aktion „Gemeinsam sicher“ habe zu diesem Erfolg beigetragen. „Die Bürger sind noch aufmerksamer geworden, melden sofort verdächtige Beobachtungen“, sagt Flescher.

In Zukunft wolle man den Fokus nun noch stärker auf die Kriminalität im grenznahen Bereich legen, weil in Regionen wie dem Wald- und Weinviertel noch immer viele Ganoven unterwegs sind. Aber auch Smart Homes, also Häuser, die per Smartphones oder Tablets aus der Ferne gesteuert werden können, werden von der Kripo jetzt analysiert. „Ähnlich wie bei modernen Autos können auch diese mit Hightech-Geräten geknackt werden“, berichtet Flescher.