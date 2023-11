Entlaufener Stier kollidierte im Schneetreiben mit Pkw

Schon am frühen Nachmittag war es, ebenfalls im Bezirk Amstetten, bei winterlichen Fahrbedingungen im inneren Ybbstal zu einem schweren Unfall gekommen. Der Grund für den schweren Crash auf der B31 dürfte laut Angaben der Polizei Unaufmerksamkeit gewesen sein.

Ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten war mit seinem Pkw auf der L98 unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der B31 nach links abzubiegen. Am Beifahrersitz saß seine 84-jährige Ehefrau. Offensichtlich aus einer Unachtsamkeit und unter Missachtung der Vorrangregeln übersah er eine 75-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Amstetten, die auf der B31 von Göstling kommend in Richtung Hollenstein unterwegs war. Es kam zur schweren Kollision. Die 83-jährige Beifahrerin und die 75-jährige Fahrzeuglenkerin wurden durch den Vorfall schwer verletzt und mit dem Hubschrauber Christopherus 15 sowie dem Rettungsdienst in umliegende Spitäler transportiert