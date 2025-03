Ende des Dauerparkens: SCS führt Parkgebühren ein

Schon oft ist in den vergangenen Jahren darüber diskutiert worden, das Parken in der Shopping City Süd kostenpflichtig zu machen. Bisher wurde aus derartigen Plänen aber nichts.

Wie die Parkraumbewirtschaftung im Detail aussehen soll, will man bei der Shopping City in Kürze bekannt geben.

Hintergrund für die Maßnahme dürften dem Vernehmen nach die zahlreichen Pendler sein, die ihr Autos am Parkplatz der SCS abstellen, um anschließend etwa in die Badner Bahn einzusteigen. Diese Parkplätze fehlen dann im Geschäftsbetrieb .

Kennzeichenerfassung

Kunden berichten jedenfalls, dass zuletzt Kameras an den Zufahrten angebracht wurden. Die SCS selbst teilt mit, dass die Bezahlung an neuen Terminals bei den Eingängen oder via bmove-App möglich sein wird. Tickets gibt es keine, es wird das Kennzeichen erfasst.

Kinogeher sollen auf dem Südparkplatz übrigens sechs Stunden kostenlos parken dürfen.

Wer für das Parken nicht bezahlt, muss mit einer Strafe von 80 Euro rechnen. Nach Bezahlung des Tickets haben die Kunden 30 Minuten Zeit, auszufahren.