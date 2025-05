Elfjähriger Radfahrer bei Unfall in Waidhofen/Ybbs schwer verletzt

Bei einem Fahrradunfall in seiner Heimatstadt Waidhofen a.d. Ybbs ist am Mittwochnachmittag ein Elfjähriger schwer verletzt worden. Der Bub war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Auto kollidiert. Er wurde per Notarztwagen in das Landesklinikum Amstetten transportiert.