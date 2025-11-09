Eklat in Mödling: Hitler-Rede bei Gedenken an Novemberpogrom

In der Nacht auf Montag jährt sich zum 87. Mal das "Novemberpogrom“. Die Zerstörung von Geschäften, Wohnungen und Synagogen im November 1938 war der Auftakt zur Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung von Juden.

Bei der offiziellen Gedenkveranstaltung der Stadt Mödling beim Denkmal der ehemaligen Synagoge ist es Sonntagabend zu einem Zwischenfall gekommen, der Bürgermeisterin Silvia Drechsler und die etwa 50 anwesenden Stadt- und Gemeinderäte, Gäste und Zeitzeugen sprachlos und entsetzt zurückließ.

Während der Rede des 91-jährigen Altbürgermeisters Werner Burg wurde aus einer angrenzenden Wohnung eine Rede Adolf Hitlers lautstark eingespielt.