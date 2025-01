Rumänische Staatsbürgerin und ihre Tochter hatten bereits in Linz versucht, in ein Wohnhaus zu gelangen.

Einschleichdiebinnen in Baden von Hausbesitzerin ertappt

Eine 74-jährige Badenerin hatte am Mittwochnachmittag die Stadtpolizei alarmiert, weil gerade zwei unbekannte Frauen auf ihrem Grundstück in der Eugengasse versuchten, in ihr Haus zu gelangen. Als die beiden bemerkten, dass die Badenerin auf sie aufmerksam geworden war, flüchteten sie.

Eine Streife der Kriminalpolizei Baden konnte die Frauen kurz darauf anhalten. Die 47-jährige rumänische Staatsbürgerin und ihre 13-jährige Tochter waren bereits in Linz wegen eines Einschleichdiebstahls verdächtig, sie wurden einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt.