Brennende Gasflasche forderte Feuerwehr in Dürnstein

Das Feuer brach bei Schweißarbeiten an der Bahnanlage aus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.
Kristina Leitner
05.03.2026, 19:49

Eine Feuerwehrperson von hinten bei den Löscharbeiten.

Am Donnerstag, dem 5. März, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an der Bahngleisanlage Dürnstein (Bezirk Krems) gerufen. Bei Schweißarbeiten war eine Gasflasche in Brand geraten, wie die Feuerwehr Dürnstein berichtet.

Die ausführende Firma setzte umgehend einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Flasche bereits in Flammen. Durch Löschmaßnahmen konnte die Ausbreitung des Brands verhindert werden. Mittels Wärmebildkamera wurden verbleibende Hitzequellen ausgeschlossen.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten mit Schläuchen und Feuerwehrautos in Dürnstein.

Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz bereits beendet. Die Feuerwehren Dürnstein, Krems-Hauptwache, Weißenkirchen, das Rote Kreuz sowie die Polizei waren vor Ort.

Krems
