Brennende Gasflasche forderte Feuerwehr in Dürnstein
Das Feuer brach bei Schweißarbeiten an der Bahnanlage aus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.
Am Donnerstag, dem 5. März, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an der Bahngleisanlage Dürnstein (Bezirk Krems) gerufen. Bei Schweißarbeiten war eine Gasflasche in Brand geraten, wie die Feuerwehr Dürnstein berichtet.
Die ausführende Firma setzte umgehend einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Flasche bereits in Flammen. Durch Löschmaßnahmen konnte die Ausbreitung des Brands verhindert werden. Mittels Wärmebildkamera wurden verbleibende Hitzequellen ausgeschlossen.
Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz bereits beendet. Die Feuerwehren Dürnstein, Krems-Hauptwache, Weißenkirchen, das Rote Kreuz sowie die Polizei waren vor Ort.
