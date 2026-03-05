Brennende Gasflasche forderte Feuerwehr in Dürnstein

Am Donnerstag, dem 5. März, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an der Bahngleisanlage Dürnstein (Bezirk Krems) gerufen. Bei Schweißarbeiten war eine Gasflasche in Brand geraten, wie die Feuerwehr Dürnstein berichtet.

Die ausführende Firma setzte umgehend einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Flasche bereits in Flammen. Durch Löschmaßnahmen konnte die Ausbreitung des Brands verhindert werden. Mittels Wärmebildkamera wurden verbleibende Hitzequellen ausgeschlossen.

Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.