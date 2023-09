Einfühlsame Akustik-Songs mit Zuhause-Gefühl

Im Zuge eines Bandworkshops lernten sie sich richtig kennen – und „Karonie“ wurde gegründet. „Es ist schön, dass es das überhaupt gibt, dass man einen Menschen findet, mit dem man eine Leidenschaft teilt und so etwas Besonderes entwickeln kann“, schwärmt Buchegger.

"Die Musik war immer da"

Nach dem Release der ersten Single 2018 gab es erstmal eine Pause von neuen Veröffentlichungen – der Fokus lag in dieser Zeit woanders: „Die Musik war immer da, aber nicht so präsent in dieser Zeit. Jetzt wissen wir noch besser, dass wir das Projekt verfolgen wollen und es auch brauchen“, erzählt Buchegger.