Eine sichere Leitung für den Heimweg

Der typische Anrufer ist weiblich, zwischen 20 und 25 Jahre alt und auf dem nächtlichen Nachhauseweg von Freunden oder einer Party in einer beklemmenden Situation. Zwei Jahre ist es her, dass die Stadt Graz als Service für verängstigte Bürger eine telefonische Service-Hotline – das „ Heimwegtelefon“ – eingerichtet hat ( 0316/872/2277). Ordnungshüter der Stadt begleiten am Telefon verunsicherte Frauen, bis diese daheim angekommen sind. Mit Wiener Neustadt (NÖ) schließt sich nun die nächste Stadt an die Telefonhotline der Grazer an (zu erreichen unter 02622/373/333).

Die Schul- und Fachhochschulstadt Wiener Neustadt ist für ihre Lokal- und Nachtszene bekannt. An den Wochenenden tummeln sich junge Menschen rund um die Lokalmeile und Discos in der Stadt.