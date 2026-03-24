Einbruchsserie in Niederösterreich: Verdächtiger in Rumänien gefasst

Ein 44-jähriger rumänischer Staatsbürger wird verdächtigt, zwischen Ende Oktober und Mitte November 2025 mehrere Einbrüche in Niederösterreich verübt zu haben.

Einbruchsserie in drei Gemeinden

Laut Polizeibericht soll der Verdächtige in den Gemeinden St. Valentin und Felixdorf je einen Wohnhauseinbruch verübt haben. Im Stadtgebiet von St. Pölten wird ihm zudem ein versuchter Wohnhauseinbruch zur Last gelegt. Bei den erfolgreichen Einbrüchen wurden Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Internationale Fahndung führte zum Erfolg

Durch umfangreiche Spurenauswertungen konnten die Ermittler den 44-jährigen rumänischen Staatsbürger mit den Straftaten in Verbindung bringen. Aufgrund eines Europäischen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der mutmaßliche Täter am 23. Februar 2026 von rumänischen Polizeibehörden festgenommen und anschließend nach Österreich ausgeliefert. Bei seiner Einvernahme durch die Kriminalisten des Landeskriminalamtes soll der 44-Jährige die Taten gestanden haben.