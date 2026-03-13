Einbruch in NÖ: 47-Jähriger in Deutschland festgenommen

Ein 47-jähriger nordmazedonischer Staatsbürger ist nach einem Einbruch in Würmla (Bezirk Tulln) gefasst worden. Am 7. November 2025 hatte der Mann in ein Wohnhaus eingebrochen und unter anderem ein Fernglas sowie Münzen gestohlen.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich konnten den Beschuldigten identifizieren. Weitere Recherchen zeigten, dass er bereits wegen eines Bargelddiebstahls aus einer Wohnung in St. Pölten vom 21. Juli 2025 im Visier der Polizei stand.

Teilweise geständig

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ daraufhin einen Europäischen Haftbefehl. Der Mann wurde am 23. Februar 2026 in Deutschland festgenommen und am 12. März nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig.

Der 47-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.