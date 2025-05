Einbruch in Tullnerbach: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

Ein bisher unbekannter Mann brach am 11. Mai gegen 23.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in Tullnerbach ein.

Die 88-Jährige ging in den Vorraum, um per Telefon Hilfe zu holen. Der unbekannte Täter folgte ihr, hinderte sie am Telefonieren und zerrte sie in das Schlafzimmer, wo er das Opfer auf das Bett setzte. Daraufhin begann der Täter die Kästen zu durchsuchen und forderte immer wieder Geld und Schmuckstücke.