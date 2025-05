Einbrecherduo von Polizei bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

Bei einer Verkehrskontrolle an der Erlauftalbundesstraße, B25, in Ybbs a. d. Donau (Bezirk Melk) ging der Polizei am Montagmittag ein Diebesduo ins Netz.

Eine 27-Jährige und ihr gleichaltriger Komplize, beide in Linz wohnhaft, hatten nach Polizeiangaben vom Dienstag in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Keller eines Mehrparteienhauses in Walding im oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung eingebrochen und dort ein Abteil ausgeräumt.