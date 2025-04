Ehrenzeichen in NÖ: Drei Ex-Landeshauptmänner ausgezeichnet

Im feierlichen Rahmen hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Dienstag in St. Pölten drei ehemalige Landeshauptmänner mit einer der höchsten Auszeichnungen Niederösterreichs geehrt: Günther Platter (Tirol), Hermann Schützenhöfer (Steiermark) und Franz Schausberger (Salzburg) erhielten das „Goldene Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ .

Die Auszeichnung sei ein starkes Zeichen der Verbundenheit der Bundesländer und stehe „für Stärke, Einigkeit und Schlagkraft“, betonte Mikl-Leitner. In ihrer Rede hob sie die Bedeutung des Föderalismus als „demokratisches Gegenmodell zur Unsicherheit in der Welt“ hervor. Gerade in Zeiten globaler Krisen seien die Länder „Orte der Stabilität und Motoren der Weiterentwicklung“.

"Glühender Europäer"

Mit persönlichen Worten würdigte Mikl-Leitner die Verdienste der Geehrten: Schützenhöfer sei ein „Landeshauptmann mit Herz und Haltung“, Schausberger ein „glühender Europäer und Brückenbauer“, Platter ein „Ruhepol und Zukunftsgestalter“.