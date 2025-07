Edelsteine statt kühlem Nass im Mandlgupf

Von Anna Mayr

In vielen niederösterreichischen Gemeinden sind Freibäder in die Jahre gekommen – besonders zeigen sich die Spuren der Zeit am Freibad Pöggstall (Bezirk Melk). Die Fassade der Gebäude bröckelt, seit 2020 wurde das große Becken nicht mehr eingelassen, auf der Liegeflächen finden sich keine sonnenden Badegäste mehr – die Türen sind verschlossen.

Zuerst wollte man das "Mandlgupf“ sanieren – doch die Kostenschätzung von einer Million Euro waren für die Gemeinde nicht stemmbar. Statt das Gelände dem Verfall zu überlassen, will die Gemeinde nun eine völlig neue Attraktion errichten: einen Edelsteinpark. Das Konzept ist nicht neu, bereits in Niedernsill (Salzburg) wird ein solcher Park betrieben, auch im Pielachtal (Bezirk St. Pölten) konnte man Edelsteine schürfen und Gold waschen. Bis im Herbst das Hochwasser die Anlage zerstörte und ein Aufbau nicht mehr möglich war.