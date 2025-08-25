Kontroverse in Mödling: Durchfahrtsverbot führt zu Bürgerprotest

Ein Durchfahrtsverbot auf einem kleinen Stück der Josef Schleussner Straße in Mödling ist Anrainern ein Dorn im Auge. Vor allem die Zufahrt zur Tiefgarage einer Wohnhaussiedlung werde dadurch erheblich komplizierter, moniert man.

Ein Umweg über die Friedrich Lehr-Straße und die Schillerstraße würde für unnötige Verzögerungen und Verkehrsbelastung der dortigen Bewohner sorgen und außerdem die Staubildung vor dem ohnehin häufig geschlossenen Bahnschranken an der Südbahn begünstigen. Unterschriftensammlung Deshalb werden von der Bürgerinitiative nun Unterschriften für eine Aufhebung des Durchfahrtsverbotes gesammelt. Die Forderung: eine durchgehende Befahrbarkeit der Josef Schleussner Straße auf ihrer vollen Länge vom Schulweg bis zur Bahnstraße.