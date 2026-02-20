Drohungen gegen Ex-Frau: Cobra-Einsatz im Bezirk Horn

Drohungen eines alkoholisierten 39-Jährigen gegen seine 69-jährige Ex-Frau haben am Donnerstagabend im Bezirk Horn zu einem Cobra-Einsatz geführt. Weil der Mann im rechtmäßigen Besitz von Schusswaffen war, rückten auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und die Verhandlungsgruppe Ost aus.

Der 39-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ein Waffen- sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurden ausgesprochen, berichtete die Polizei am Freitag.