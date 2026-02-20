Drohungen gegen Ex-Frau: Cobra-Einsatz im Bezirk Horn
Drohungen eines alkoholisierten 39-Jährigen gegen seine 69-jährige Ex-Frau haben am Donnerstagabend im Bezirk Horn zu einem Cobra-Einsatz geführt. Weil der Mann im rechtmäßigen Besitz von Schusswaffen war, rückten auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und die Verhandlungsgruppe Ost aus.
Der 39-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ein Waffen- sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurden ausgesprochen, berichtete die Polizei am Freitag.
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft
Die 69-jährige Wienerin verließ gegen 18.00 Uhr gemeinsam mit zwei Zeugen das Wohnhaus des Beschuldigten im Bezirk Horn und verständigte die Exekutive. Vorangegangen war ein Streit, der 39-Jährige soll seine Ex-Partnerin mit dem Tod bedroht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.
Beamte der Polizeiinspektion Brunn an der Wild lokalisierten den 39-Jährigen an dessen Wohnadresse, weitere Uniformierte rückten aus. Kräfte der SIG nahmen den teilweise geständigen Mann in Gewahrsam. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Österreichische Gewaltschutzzentren unter 0800/700-217;
Hilfe im Bundesland Salzburg unter anderem beim Gewaltschutzzentrum Salzburg unter 0662/87 01 00; beim Frauennotruf Salzburg unter 0662/88 11 00; bei den Schutzunterkünften in Salzburg unter 0800/44 99 21, beim Frauennotruf Innergebirg unter 0664/500 68 68; bei unmittelbar drohender Gefahr oder wenn die Intervention der Polizei vor Ort benötigt wird, ist die Polizei rund um die Uhr unter dem Notruf 133 erreichbar.
