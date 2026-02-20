Niederösterreich

Drohungen gegen Ex-Frau: Cobra-Einsatz im Bezirk Horn

Alkoholisierter 39-Jähriger besaß Schusswaffen und wurde in Gewahrsam genommen.
20.02.2026, 16:09

Drohungen eines alkoholisierten 39-Jährigen gegen seine 69-jährige Ex-Frau haben am Donnerstagabend im Bezirk Horn zu einem Cobra-Einsatz geführt. Weil der Mann im rechtmäßigen Besitz von Schusswaffen war, rückten auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und die Verhandlungsgruppe Ost aus.

Der 39-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ein Waffen- sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurden ausgesprochen, berichtete die Polizei am Freitag.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Die 69-jährige Wienerin verließ gegen 18.00 Uhr gemeinsam mit zwei Zeugen das Wohnhaus des Beschuldigten im Bezirk Horn und verständigte die Exekutive. Vorangegangen war ein Streit, der 39-Jährige soll seine Ex-Partnerin mit dem Tod bedroht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Beamte der Polizeiinspektion Brunn an der Wild lokalisierten den 39-Jährigen an dessen Wohnadresse, weitere Uniformierte rückten aus. Kräfte der SIG nahmen den teilweise geständigen Mann in Gewahrsam. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.

Horn
Agenturen, paw  | 

