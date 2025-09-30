Niederösterreich

Drohung gegen Mittelschule Stockerau: 17-Jähriger in OÖ festgenommen

Der junge Mann soll bei seiner Ex-Freundin angekündigt haben, die Mittelschule zu sprengen.
30.09.25, 20:28
Die Staatsanwaltschaft Steyr (OÖ) ermittelt gegen einen 17-jährigen Schüler, der gedroht haben soll, eine Mittelschule in Stockerau (Bezirk Korneuburg) in die Luft zu jagen.

Wie die OÖ-Nachrichten berichteten, bestätigt Staatsanwalt Andreas Pechatschek, Sprecher der Steyrer Anklagebehörde, den Fall.

Liebeskummer?

Demnach wird Liebeskummer als Motiv für die Tat vermutet. Der 17-Jährige soll versucht haben, seine Ex-Freundin mit der Ankündigung einer Sprengung zurück zu gewinnen. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete am Montag die Festnahme des Verdächtigen an.

17-Jähriger selbst Schüler in Stockerau

Die Polizei konnte den jungen Mann nach Fahndungsmaßnahmen am Dienstag in Steyr festnehmen. Der 17-Jährige, der eine fremde Staatsbürgerschaft besitzt, besucht selbst die Mittelschule im niederösterreichischen Stockerau.

"Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", zitieren die OÖ-Nachrichten den Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ, Johann Baumschlager.

