18-jähriger Drogenlenker flüchtete in NÖ vor der Polizei

Ein 18-jähriger Drogenlenker ist am Samstag in Niederösterreich mit seinem Pkw vor der Polizei geflüchtet. Dabei dürfte er waghalsige Überholmanöver durchgeführt sowie Verkehrszeichen und Ampeln missachtet haben. Angehalten wurde der 18-Jährige letztlich in Markersdorf-Haindorf (Bezirk St. Pölten) .

Zunächst hatte sich der 18-Jährige aus dem Bezirk Tulln in Plankenstein, einer Katastralgemeinde der Gemeinde Texingtal im Bezirk Melk, der Anhaltung entzogen. Die folgende Flucht führte den Niederösterreicher via B19 nach Markersdorf-Haindorf. Zeugen der Fahrt sowie mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, sich mit der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich unter 059133-30-4444 in Verbindung zu setzen.

17-jähriger Alkolenker

Ein weiterer beeinträchtigter Teenager war Polizeiangaben zufolge am Samstag in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) mit einem Pkw unterwegs. Der 17-jährige Einheimische kam mit dem Wagen von der Straße ab und stieß gegen ein Brückengeländer. Die Rettung transportierte den Verletzten in das Landesklinikum Scheibbs. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, weshalb dem Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft wird folgen.