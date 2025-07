Drogenherstellung im Pfarrhof: Prozess gegen Priester in Krems

Weil er sich an der Herstellung von Methamphetamin versucht haben soll, muss sich ein Priester am 14. August am Landesgericht Krems verantworten. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung Heute bestätigte Astrid Wagner, die Verteidigerin des 38-Jährigen, am Freitag auf Anfrage. Der beschuldigte Geistliche dürfte sich "grundsätzlich geständig" verantworten, wurde angekündigt.

Der Fall wurde im Juli des Vorjahres bekannt, im betroffenen Pfarrhof im Waldviertel war eine von der Staatsanwaltschaft Krems angeordnete Hausdurchsuchung über die Bühne gegangen. Entdeckt und sichergestellt wurden u.a. Drogenausgangsstoffe sowie Laborequipment.