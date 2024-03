Drei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Badner Bahn in Traiskirchen

In Traiskirchen im Bezirk Baden ist am Dienstagabend ein Pkw mit einem Zug der Badner Bahn kollidiert. Drei Insassen des Autos wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Opfer (25) wurde per Notarzthubschrauber ins AKH Wien transportiert. Zwei weitere Männer (29 und 21) wurden ins Landesklinikum Baden gebracht.