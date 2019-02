Drängler sah auf der Autobahn rot: Haft wegen Gemeingefährdung

Glaubt man den Ausführungen des 52-jährigen Wieners, dann handelt es sich bei ihm um die Lenker-Gattung Sonntagsfahrer. Mit 70 km/h will er auf der Donauufer-Autobahn (A22) gefahren sein. Ganz gemütlich, er hatte ja keinen Stress. „Ich wollte mir mit meiner Lebensgefährtin und der Kleinen einen schönen Tag in Kleinhaugsdorf (Grenzübergang, Anm.) machen“, schildert er. Er markiere ja nicht den Halbstarken auf der

Straße.

Was sein Unfallgegner schildert, hört sich aber komplett anders an. „Ich habe einen Pritschenwagen überholt, da war plötzlich ein schwarzer Passat hinter mir – so dicht, dass ich das Kennzeichen nicht mehr sehen konnte. Er hat mehrmals die Lichthupe betätigt und mir den Mittelfinger gezeigt.“