Doch nicht blind: Vermögen an Sozialleistungen erschlichen

Eine 47-Jährige aus Korneuburg soll sich seit Mai 2015 im großen Stil Sozialleistungen von der NÖ Pensionsversicherungsanstalt erschwindelt haben. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei am Freitag mit rund 192.000 Euro beziffert. Die Frau wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt, im Raum steht der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs. Unter anderem soll sie vorgetäuscht haben, blind zu sein. Den Großteil der Zeit verbrachte sie gar nicht in Österreich, sondern in Tunesien.

Vorgeworfen wird der Verdächtigen, bei diversen Untersuchungen und Antragstellungen falsche Angaben zu ihrem Gesundheitszustand gemacht zu haben. Die Niederösterreicherin soll vorgetäuscht haben, blind und völlig auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Weiters soll sie ihren Lebensmittelpunkt nach Tunesien verlegt und in Österreich einen Scheinwohnsitz vorgetäuscht haben, um die Sozialleistungen weiter kassieren zu können.

Vier Reisepässe

Zur Verschleierung der Auslandsaufenthalte verwendete die Beschuldigte einen Not-Reisepass, sodass in ihrem Dokument keine Stempelabdrücke ersichtlich waren. Insgesamt vier gültige Reisepässe wurden bei einer Hausdurchsuchung entdeckt.

Erhebungen ergaben, dass sich die 47-Jährige 2022 überhaupt nur 14 Tage - hauptsächlich für Kontrolltermine - in Österreich aufgehalten hatte. Im Rahmen der Vernehmung räumte die Frau ein, seit mindestens 2019 überwiegend in Tunesien zu leben. Zu ihrer Sehbeeinträchtigung gab sie an, dass sie nie behauptet hätte, blind zu sein.

Laut Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich besteht der Verdacht, dass die 47-Jährige, selbst wenn ihr eine Invaliditätspension zustehen sollte, zumindest in Bezug auf die Einstufung der Pflegestufe zu Unrecht Leistungen bezogen hat. Sie habe handschriftliche Stellungnahmen verfasst und Vollmachten selbstständig geschrieben.