Tiefgarage in St. Pölten: Genehmigung erteilt, Bauphase startet 2026

Nach laut Stadt "intensiven Vorbereitungen und umfangreicher Abstimmung mit den zuständigen Behörden" wurden Ende März 2025 sowohl die baubehördliche als auch die gewerbebehördliche Genehmigung erteilt.

Parallel dazu wurden bereits die archäologischen Grabungen auf dem geschichtlich bedeutsamen Areal wieder aufgenommen. Diese sollen laut Projektbetreibern bis spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Neue Wohn-und Geschäftsflächen

Der Baustart für die Tiefgarage ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen. Die Arbeiten werden voraussichtlich 18 bis 24 Monate in Anspruch nehmen. Zeitgleich soll auch das geplante Wohnbauprojekt in der nahegelegenen Grenzgasse 6–8 realisiert werden, das sich derzeit in der Umwidmungsphase befindet.

Auch hier war ein Architekturwettbewerb vorangegangen. Dieses Vorhaben soll neue Geschäfts- und Wohnflächen, ein Gastro-Lokal im Erdgeschoss sowie private unterirdische Stellplätze umfassen.