Die Wiener Neustädter Madonna ist zurückgekehrt

Die Wiener Neustädter Madonna, eine Heiligenstatute aus dem 14. Jahrhundert, ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Zumindest eine aufwendig gestaltete Kopie des Originals. Im Zuge der geschichtsträchtigen Aktion ist es am 27. September zu einer historischen Feierstunde gekommen. An diesem Tag erfolgte die Weihe der Stadt und Region Wiener Neustadt an die Madonna durch den Diözesanbischof von St. Pölten, Alois Schwarz, in der Kapuzinerkirche.

1785 wurde der Bischofssitz von Wiener Neustadt nach St. Pölten verlegt. Schwarz, der in der Region Wiener Neustadt geboren und aufgewachsen ist, freute sich, dass er eingeladen wurde, die Weihe der Stadt und Region vorzunehmen. Die Rückkehr der Madonna bezeichnete er als einen Höhepunkt im NÖ Landesausstellungsjahr 2019, der heutigen und zukünftigen Generationen Segen bringen wird.

Das Original, eine Steinskulptur aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, befand sich bis zum Jahr 1936 im Kapuzinerkloster. Aufgrund der wirtschaftlichen Notlage und des katastrophalen Bauzustandes des Klosters wurde das Kulturgut verkauft. Heute befindet sich die originale Statue im Belvedere in Wien.