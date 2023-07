Eröffnung

Das bestens gebuchte Programm startet heute gleich mit einem Highlight. Die virtuose Sängerin Anja Om, begleitet von vier Sängerinnen plus dem Camerata Styria Chor garantiert einen furiosen Start. Insgesamt zwölf Termine mit unterschiedlichsten Kulturangeboten stehen bis zum 29. Juli zur Wahl. Die Seebühne mit den Abendkonzerten und der rothschildsche Glassalon in Langau sind die attraktiven Hauptveranstaltungsorte. Musikalische Leckerbissen stehen etwa gleich mit dem Mathias Eick Quintet (15. Juli) und dem Lena Jonsson Trio (20. Juli) an. Zum Leitthema passend gibts am 18. Juli die Märchenwanderung mit Helmut Wittmann und davor in einer Matinee „Anatolian Kurdish“ mit „Roots Revival Ensemble feat. Sakina Teyna“.

Rassismus und Gleichberechtigung von Frauen sind Grundlage von Themenabenden. Auf eine Podiumsdiskussion folgt etwa am 22. Juli der Musikleckerbissen „Seengwa“ mit Mamadou Diabate & Percussion Mania. Am nächsten Tag gibt es dann das traditionelle Jabobi-Singen am See.

Die Singer-Songwriterin Oska sorgt am 29. Juli für den glanzvollen Abschluss.