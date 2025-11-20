Demenzkranker Mann nachts verschwunden: Polizei-Drohne spürte ihn auf

Ein glückliches Ende hatte diese Woche eine groß angelegte Suchaktion nach einem abgängigen Mann aus dem Bezirk Korneuburg . Die Frau des demenzkranken 88-Jährigen hatte in der Nacht gegen 02.30 Uhr die Polizei verständigt, weil ihr Gatte nachts das Haus verlassen hatte und plötzlich verschwunden war.

Wie die Landespolizeidirektion NÖ am Donnerstag mitteilte, wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen unter Beiziehung mehrerer Polizeikräfte sowie eines Drohnen-Operators eingeleitet.

Im Wald lokalisiert

Der 88-Jährige konnte am Dienstag gegen 05.25 Uhr durch das Wärmebild der Drohne in einem dicht bewachsenen Waldstück lokalisiert werden. Die Einsatzkräfte retteten den Abgängigen aus dem Dickicht. Der Pensionist wurde vom Rettungsdienst versorgt und in das Krankenhaus Stockerau eingeliefert.