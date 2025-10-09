Das Stift Geras hat mit Norbert Mario Lesovský einen neuen Abt

Das Prämonstratenserstift Geras hat am Donnerstag einen neuen Abt („Prälaten“) gewählt. Unter dem Vorsitz des Generalabtes Jos Wouters aus Rom und des Vikars der deutschsprachigen Zirkarie, Prälat Leopold Baumberger, Abt des Stiftes Wilten in Innsbruck, hat das Kapitel der Prämonstratenserchorherren Norbert Mario Lesovsky auf neun Jahre zum 58. Abt des Stiftes Geras gewählt. Er löst damit Prälat Conrad Kurt Müller ab, der das Amt seit 2020 innehatte.

In einer Aussendung hielt das Stift fest: „Wir danken von Herzen allen, die uns bisher in Gebet und vielfältiger Unterstützung begleitet haben, und wir bitten darum, diese Verbundenheit mit unserem neuen Abt und unserem ganzen Konvent auch weiterhin zu pflegen.“