Ältester Dachstuhl Österreichs befindet sich in der Wachau

In der Filialkirche St. Lorenz in der Wachau-Gemeinde Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems) ist der älteste Dachstuhl Österreichs nachgewiesen worden. Dendrochronologische Untersuchungen, mit denen Jahresringe von Bäumen analysiert werden, datieren die verwendeten Hölzer auf das Jahr 1095/96 - und damit rund 30 Jahre früher als alle bisher bekannten Konstruktionen im Land, teilte der Arbeitskreis für Hausforschung Österreich in einer Aussendung mit.

Bisher galt den Angaben zufolge der um 1125 konstruierte Dachstuhl der Johanneskapelle in Pürgg (Bezirk Liezen) in der Steiermark als ältester erhaltener in Österreich. Die Entdeckung im Zuge eines Forschungsprojekts des Arbeitskreises für Hausforschung Österreich "unterstreicht die besondere kulturhistorische Bedeutung der Wachau, die bereits seit dem Jahr 2000 als UNESCO-Welterbe anerkannt ist", hieß es.

Angebaut an römischen Wachturm

Im Rahmen einer Bauaufnahme in St. Lorenz hatten Fachleute konstruktive Merkmale entdeckt, die auf ein hohes Alter hindeuteten. Die Analyse durch Dendrochronologie, ein naturwissenschaftliches Verfahren zur Altersbestimmung von Holz, bestätigte die Vermutung: Die Bäume für den Dachstuhl wurden im Winter 1095/96 umgeschnitten. Da Holz im Mittelalter üblicherweise unmittelbar nach der Fällung verbaut wurde, sei damit auch der Errichtungszeitpunkt des Dachwerks - und vermutlich der gesamten Kapelle - präzise bestimmbar.