Cro-Double will für Konzertspektakel in Wr. Neustadt Hilfe von oben

Red Bull und Ö3 haben heuer zum zweiten Mal zu einem einzigartigen Konzertspektakel in Österreich gerufen. Mittels eines Votings kämpfen acht Städte um die Austragung des Events am 19. Oktober. Am Freitag hatte erstmals Wiener Neustadt die meisten Stimmen – und damit die Nase im Rennen um das Konzert ganz vorne.

Der deutsche Überflieger-Musiker Cro, bekannt durch seine Panda-Maske, ist Headliner des heurigen Konzertspektakels. Ihm zur Seite stehen auf der Bühne die deutsche Song-Contest-Siegerin Lena, Senkrechtstarterin Mathea, Josh, sowie der Inbegriff von Tropical- und Deep House des Wiener DJ-Duos Möwe.