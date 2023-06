Craft-Tour startet im Juni an der Moststraße

Ein Spezial-Grillabend beim Mostviertler Wirt Ott in Seitenstetten, (25. August), ein Verkostungstag am Kürbishof Metz in Haag, sowie ein Haubenmenü in Begleitung der Cocktails und Brände des Whiskey-Weltmeisters Farthofer bei Topköchin Theresia Palmetzhofer in Neuhofen/Ybbs versprechen kulinarische Höhepunkte.

Ein Genuss- und Backseminartag in der Rosenfellner Mühle in St. Peter/Au bildet am 14. Oktober den Abschluss der Craft-Serie.

Alle Veranstaltungen der Tour gibt es hier.