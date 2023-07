Corona-Bilanz: Land NÖ zieht Lehren aus der Krise

Neue Maßnahmen

Vor den Vertretern der Einsatzorganisationen und Behörden nannte die Landesrätin auch erste Verbesserungen, die in den kommenden Monaten in Angriff genommen werden. Neben der Aktualisierung des Pandemieplans, der Errichtung eines Lagers für Schutzmaterial und der Installierung einer Epidemiologie-Anlaufstelle in der Sanitätsdirektion stehe auch die Erstellung eines Epidemie-Handbuchs an. Je nach Größe der Vorhaben müssen Landtag oder Landesregierung damit beschäftigt werden. Das Handbuch könne man als interne Handlungsanleitung selbst beauftragen, wird aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin mitgeteilt.