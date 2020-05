Faszinierend und doch irgendwie fremdartig - so wird China von uns Europäern noch immer gesehen. Das einstige Reich der Mitte erstreckt sich über satte 9,6 Millionen qkm und vereint damit auch gleichzeitig die erstaunlichsten Extreme. Da ist einmal das tibetische Hochland, das vom Himalaja gekrönt wird und der Mount Everest. Andererseits finden wir in Peking und Shanghai die Ursprünge einer Jahrtausende alten Kultur. 600 Jahre lang beherrschten die alten Kaiser ihr Reich von Peking aus - heute gehört die Stadt zu den modernsten Metropolen der Welt. Sehenswert ist natürlich auch Hongkong, denn nirgends sind sich Osten und Westen unserer Erde näher als hier. Unbedingt einplanen sollten Besucher Chinas auch einen Abstecher in den Norden des Landes. Das riesige Grabwächterheer des chinesischen Kaisers Shihuang mit 7000 Terrakotta-Soldaten und die berühmte Chinesische Mauer versetzen hier in Erstaunen.