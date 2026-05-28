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Niederösterreich

Brite mit 17,5 Kilo Cannabis im Gepäck am Flughafen festgenommen

Der 40-Jährige war von Bangkok kommend auf dem Weg nach London. Er wurde festgenommen.
28.05.2026, 12:02

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++ ARCHIVBILD ++ Medizinal-Cannabis-Produktionsstätte

Bei Kontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind am Mittwoch 17,5 Kilogramm Cannabiskraut in einem Gepäckstück sichergestellt worden. Es hatte sich laut Polizeiangaben vom Donnerstag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden. 

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Aussage verweigert

Ein 40-jähriger Brite, auf den das Gepäckstück eingecheckt war, wurde vor seiner Weiterreise nach London festgenommen. Der Beschuldigte, der die Aussage verweigerte, wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Bruck an der Leitha Wien
Agenturen  | 

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