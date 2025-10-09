3,3 Kilo Cannabisharz am Flughafen Wien: Mann festgenommen

Bei Gepäckkontrollen auf dem Flughafen Wien haben Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) 3,3 Kilo Cannabisharz sichergestellt. Das Suchtgift befand sich nach Angaben vom Donnerstag im Koffer eines 39-jährigen Belgiers. Der Aufgriff erfolgte am Dienstag.

Das Gepäckstück sollte laut Polizei aus Bangkok über Wien nach Barcelona transportiert werden. Der Belgier, auf den der Koffer eingecheckt war, wurde am Abflugsteig vor der Weiterreise festgenommen. Er war bei der Einvernahme nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.