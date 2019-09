Cannabis-Plantage hinter doppelter Mauer

Eine geschickt getarnte Drogenplantage haben Kriminalbeamte aus Sollenau in Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt) ausgehoben. Die Beamten führten am 18. September über richterliche Anordnung und mit Unterstützung von Beamten der Polizeiinspektion Bad Erlach und einem Diensthund der Polizeidiensthundeinspektion Schwechat eine Hausdurchsuchung in dem Wohnhaus durch. Dabei wurde hinter einer Wandverkleidung versteckt, eine professionelle Cannabis-Indoorplantage gefunden.