Frau (77) auf Campingplatz fast verbrannt: Zigarette war Auslöser

Eine Zigarette war nach Polizeiangaben der vermutliche Auslöser für den Brand in einem Mobilheim auf einem Campingplatz in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) am Sonntag. Eine 77-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Ihr Zustand war am Dienstag unverändert. Die Kleidung der Frau hatte Feuer gefangen.

