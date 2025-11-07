Busfahrer in NÖ mit Säure attackiert und schwer Verletzt

Ein 47-jähriger Linienbuslenker wurde am 3. Oktober 2025 Opfer eines schweren Angriffs am Bahnhof Bad Vöslau , wie die Polizei berichtet. Gegen 20.15 Uhr sollen zwei Männer dem Busfahrer während seiner Pause Säure ins Gesicht gespritzt haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

Laut Polizeibericht wurde der Busfahrer zunächst verbal von zwei Männern attackiert. Kurze Zeit später kehrten die mutmaßlichen Täter zum Linienbus zurück und sollen dem im Fahrzeug sitzenden 47-Jährigen Säure ins Gesicht gespritzt haben. Der Verletzte wurde zunächst ins Landesklinikum Baden gebracht und anschließend ins AKH Wien überstellt.

Ein Verdächtiger in Haft, Fahndung nach zweitem Mann

Durch intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Vöslau konnte am 6. Oktober ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden als mutmaßlicher Täter identifiziert und festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert.