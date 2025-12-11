Heeresumfrage in NÖ: Ja zur Wehrpflicht, aber Kritik an Wartezeiten

Während die Wehrdienstkommission bis Jahresende noch darüber diskutiert, ob und wie der Grundwehrdienst künftig verlängert werden soll, hat das Militärkommando Niederösterreich im Oktober eine bislang einzigartige Umfrage gestartet, die unter den niederösterreichischen Stellungspflichtigen durchgeführt wurde – zwischen 8.000 bis 10.000 junge Männer und etwa 50 Frauen sind das pro Jahr.

Ziel war es, die beiden Untersuchungstage besser auf die Bedürfnisse junger Menschen abzustimmen. Die Ergebnisse wurden dem NÖ Jugendrat – in dem 36 Jugendorganisationen vertreten sind – präsentiert und unter dem Vorsitz von Bundesrat Sebastian Stark diskutiert.

Die Rückmeldungen fallen laut Heer überwiegend positiv aus: Sieben von zehn Befragten zeigten sich mit dem gesamten Ablauf zufrieden, ebenso viele gaben an, durch die Stellung einen positiven Eindruck vom Bundesheer gewonnen zu haben. Acht von zehn bewerteten die medizinische Untersuchung positiv.

Langes Warten sorgt für Unmut

Gleichzeitig nannten die Stellungspflichtigen eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten. Häufig angesprochen wurden Unterkünfte, Freizeit- und Aufenthaltsräume, die Verpflegung sowie ein besseres Zeitmanagement. Vor allem die langen Wartezeiten sorgen für Kritik: 61 Prozent zeigten sich damit unzufrieden.