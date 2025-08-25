Angelobung am Sportplatz: Militärmusik NÖ gewinnt 37 neue Mitglieder

Am vergangenen Freitag wurde der Sportplatz der Marktgemeinde Karlstetten im Bezirk St. Pölten zum Schauplatz einer feierlichen Angelobung.

Rund 37 Rekruten, darunter acht Frauen, des Militärkommandos Niederösterreich legten in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich ab.