Auto gegen Lkw: Schwerverletzte bei Frontalcrash bei Göttlesbrunn

Auf dem asphaltierten Verbindungsweg von Göttlesbrunn nach Höflein im Bezirk Bruck an der Leitha kam es Dienstagnachmittag zu einem Frontalcrash: Eine 36-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Göttlesbrunn Richtung Höflein und kam in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite, wie die Polizei berichtet.

Wagen von Metallteil aufgeschnitten Dabei prallte sie frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der Wagen der 36-Jährigen wurde im Frontscheiben- und Dachbereich durch einen Metallteil der seitlichen Ladebordwand aufgeschnitten und die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt.

