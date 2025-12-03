Auto gegen Lkw: Schwerverletzte bei Frontalcrash bei Göttlesbrunn
Auf dem asphaltierten Verbindungsweg von Göttlesbrunn nach Höflein im Bezirk Bruck an der Leitha kam es Dienstagnachmittag zu einem Frontalcrash: Eine 36-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Göttlesbrunn Richtung Höflein und kam in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite, wie die Polizei berichtet.
Wagen von Metallteil aufgeschnitten
Dabei prallte sie frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der Wagen der 36-Jährigen wurde im Frontscheiben- und Dachbereich durch einen Metallteil der seitlichen Ladebordwand aufgeschnitten und die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt.
Die Feuerwehren Göttlesbrunn und Arbesthal wurden zur Menschenrettung alarmiert und befreiten die Frau aus dem Fahrzeug. Sie wurde vom Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen in Notarztbegleitung in das Landesklinikum Baden eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.
