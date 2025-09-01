St. Pöltner Innenstadt wird wieder zur Freiluftbühne

Am ersten September-Wochenende verwandelt sich die Innenstadt von St. Pölten erneut zum Schauplatz für ein großes Straßenkunst-Festival . Im Rahmen von Bravissimo zeigen zwölf Künstler aus neun Ländern insgesamt rund 80 Darbietungen – von Akrobatik über Magie bis hin zu Comedy.

Den Auftakt bildet am Freitag, 5. September, eine bunte Parade durch die Innenstadt, bevor von 15 bis 23 Uhr das Showprogramm startet. Am Samstag, 6. September, eröffnet die Union Sportakrobatik Krems um 12.30 Uhr den zweiten Festivaltag, ehe bis in die späten Abendstunden internationale Acts die Plätze und Gassen bespielen. Für die künstlerische Leitung ist Tobias Hundertpfund verantwortlich.

Hutgeld erwünscht

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betont die Bedeutung des Festivals für die Stadt: „Bravissimo zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig, weltoffen und kreativ St. Pölten ist.“

Übrigens: Eintritt muss man zu den Veranstaltungen keinen zahlen, die Künstler freuen sich allerdings sehr über ein Hutgeld.

Das Programm ist online unter www.bravissimo.at zu finden.