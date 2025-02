Brand in Badener Wohnhaus: Feuerwehr rettet bewusstlose Bewohnerin

Von außen war der Brand in einer Wohnhausanlage in der Badener Innenstadt am Montagnachmittag kaum zu erkennen. Bei ihrem Eintreffen wurden die Feuerwehr-Einsatzkräfte aber schon von zwei Hausbewohnern erwartet, die mitteilten, dass sich noch eine Person in der betroffenen Wohnung befinden soll.

Bewusstlose Frau am Boden

Im dritten Stock nahmen sie dann im Stiegenhaus Brandgeruch wahr, auch wenn sich nach wie vor kein Rauch zeigte. Zwei Atemschutztrupps mussten zunächst die massive Eingangstüre mit einem hydraulischen Spreitzer gewaltsam öffnen, um in die verrauchte Wohnung zu gelangen, wo man im Wohnzimmer mithilfe einer Wärmebildkamera eine am Boden liegende bewusstlose Frau fand.