Aus einem Einfamilienhaus in der Wachau ist ein Bild von Egon Schiele verschwunden. Als Tatzeitpunkt für den mutmaßlichen Diebstahl wird April 2024 auf der Fahndungsseite des Bundeskriminalamts (BK) genannt.

Anzeige sei aber erst jetzt erstattetet worden, bestätigte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag diesbezügliche Medienberichte.